Beytüşşebap'ta Faraşin üs bölgesindeki Mehmetçiklere bayram ziyareti - Son Dakika

Beytüşşebap'ta Faraşin üs bölgesindeki Mehmetçiklere bayram ziyareti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin üs bölgesinde Mehmetçiklere bayramı ziyareti gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin üs bölgesinde Mehmetçiklere bayramı ziyareti gerçekleştirildi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ve Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, Faraşin üs bölgesinde görev yapan askerleri Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret etti. Heyet ziyarette, Mehmetçiklerin bayramını kutladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum?

Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı

Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı

Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü

Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı

Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı

62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem

Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı

Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu

Cem Uzan torun sahibi oldu

Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı

Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi

Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu