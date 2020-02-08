Beytüşşebap'ta hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta hasta kurtarma operasyonu

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde rahatsızlanan bir hasta için ekipler seferber oldu.

Beytüşşebap'ta hasta kurtarma operasyonu, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde rahatsızlanan bir hasta için ekipler seferber oldu. Kaymakamlığa bağlı ekipler kardan dolayı kapan yolu kısa sürede açarak hastaya ulaştı.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bölücek köyünde rahatsızlanan bir hasta için ekipler harekete geçti. Kaymakamlığa bağlı özel idare ekipleri iki kepçe bir loderle kardan dolayı kapanan köy yolunu kısa sürede açarak hastanın bulunduğu eve sağlıkçıları yetiştirdi. 112 acil servis arasındaki sağlıkçılar hastaya ilk müdahaleyi evde yaptıktan sonra ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu iyi olduğu öğrenilen hasta için seferber olan isimsiz kahramanlar karla mücadele çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettirdi. 2 saat boyunca çalışan ekipler gece gündüz yoğun mesailer harcayarak ilçede bulunan köy yollarını sürekli açık tutmak için gayret gösteriyor.


Kepçe operatörü Mikail Gök, "Günlerdir yüksek rakımlı yerleşim yerlerine aşırı kar yağışı vardı. Bizler müdürlüğümüzün ve kaymakamlığımızın talimatları doğrultusunda sürekli çalışıyoruz. Çok şükür hastamıza ulaştık ve kısa sürede sağlıkçı arkadaşlarla beraber köyde tedavisi yapıldıktan sonra ilçe merkezine yolladık, şimdi yol açma çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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