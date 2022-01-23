BEYTÜŞŞEBAP'TA HAYAT NORMALE DÖNDÜ - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap Kaymakamlığı ve Belediye ekipleri, kent merkezinde oluşan kar kütlelerini iş makinalarına yüklenerek şehir dışına taşıyor. Cadde ve sokakların araç ve yaya trafiğine açılması için yapılan çalışmalar sonuç verdi. Esnaflar işyerlerinin önündeki karların kaldırılmasıyla dükkanlarını açmaya başladı.

Beytüşşebap ilçesinde 4 gündür aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokakların kardan temizlenmesiyle birlikte özellikle esnaflar rahat bir nefes alarak işyerlerini açtı. Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan sabah erken saatlerinde iş makinasına binerek belediye personeline eşlik etti. İlçede cadde ve mahallelerde kar temizliği yapılarak iş makinaları ile kamyonlara yüklenen kar birikintileri ilçe dışına çıkarılıyor.

Belediye Başkanı Habip Aşan, yoğun kar yağışı ile karşılaştıklarını belirterek, Belediyemiz, Özel İdare ekiplerimizin kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bende çalışanlarla birlikteyim. Beraber çalışıyoruz. Vatandaşın işyerlerini açması ve günlük yaşantılarına devam etmeleri için sahadayız dedi.