Beytüşşebap'ta İlginç Kar Temizliği

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık personeli Şevket Ataman, ilçenin tek halı sahasının çatısında biriken kar yığınını, ip ve demir halkayla geliştirdiği ilginç yöntemle temizliyor.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık personeli Şevket Ataman, ilçenin tek halı sahasının çatısında biriken kar yığınını, ip ve demir halkayla geliştirdiği ilginç yöntemle temizliyor.



Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Ev ve iş yerlerinin kara gömüldüğü ilçedeki tek halı sahanın çatısı da karla kaplandı. Kaymakamlık personeli Şevket Ataman, halı sahanın çatısının çökmemesi için 10 gündür temizlik yapıyor. İş makineleriyle ulaşılamayan çatıdaki kar yağının ip ve demir halkayla geliştirdiği yöntemle temizleyen Ataman, görenleri şaşırtıyor. Ataman, ipe geçirdiği halkayı atarak, kar yığınlarını aşağı çekiyor.



Kendisinin bulduğu yöntemle çatışı temizlediğini belirten Ataman, "Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahamızın üzerinde kar birikti. Onu temizlemeye çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızla temizliyoruz. Bu bölgede aşırı derecede kar yağıyor. Halı sahanın çökmemesi için temizlemek zorundayız. Halka ve iplerle temizliyoruz. Platform denedik yetişmedi, mecbur böyle bir yöntem uyguladık. Üstüne çıkmaya çalıştım, güvenlik nedeniyle çıkamadım. Kar olduğu için şimdilik can güvenliğinden dolayı halı sahada futbol oynatmıyoruz" dedi.



- Şırnak

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