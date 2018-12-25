Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta İşkur'a Binlerce Başvuru Yapıldı Kurada 35 Kişinin İsmi Çıktı

Beytüşşebap'ta İşkur'a Binlerce Başvuru Yapıldı Kurada 35 Kişinin İsmi Çıktı

1 saat önce

Beytüşşebap'ta İŞKUR'a binlerce başvuru yapıldı kurada 35 kişinin ismi çıktıŞIRNAK - Beytüşşebap kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılacak 35 kişilik geçici iş için bin 383 kişi başvurdu.

Beytüşşebap'ta İŞKUR'a binlerce başvuru yapıldı kurada 35 kişinin ismi çıktı

ŞIRNAK - Beytüşşebap kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılacak 35 kişilik geçici iş için bin 383 kişi başvurdu. Noter huzurunda çekilen kurada 35 kişinin ismi çıkınca sevinen de oldu üzülen de.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 35 kişinin, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. Geçici iş için İŞKUR'a, bin 383 kişi başvuru yaptı. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle istihdam edilecek kişilerin noter kurasıyla belirlenmesi kararlaştırıldı.kapalı spor salonunda polislerin geniş güvenlik önlemleri altında Noter huzurunda yapılan kurayla işe alınacak 35 kişi belirlendi. İsimleri çıkan vatandaşlar önümüzdeki hafta işe başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:06 Kaynak: İHA

Beytüşşebap, İŞKUR, Genel
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