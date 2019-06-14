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Beytüşşebap'ta jandarmanın 180'inci yıl dönümü kutlandı

7 saat önce

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü kutlandı.

Beytüşşebap'ta jandarmanın 180'inci yıl dönümü kutlandı, System.String[]
ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü kutlandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle program düzenlendi. Jandarma Komando Alay Komutanlığında düzenlenen programa kurum amirleri, muhtarlar, güvenlik korucuları, asker, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan gelen misafirleri kapıda ağırladı. bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Albay Saruhan, jandarmanın 180'inci yıl dönümünü kutladı, birlik beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Daha sonra kurumlarda görev yapan başarılı personellere ödüller verildi. Verilen yemek sonrası kahraman askerlerin kar kış demeden icra ettikleri görevlerdeki fotoğraflar slayt şeklinde gösterildi. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın "Hanke" adlı şiirinin videosu yayınlandı. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:54 Kaynak: İHA
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