Beytüşşebap'ta Kar Kalınlığı 1 Metreye Ulaştı
1 saat önce
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.
Beytüşşebap'ta kar yağışı aralıksız sürüyor. Kar
yağışı nedeniyle birçok ev kar altında kaldı. Sabah
evlerinden çıkmakta güçlük çeken ilçe halkı, biriken karı kendi imkanlarıyla temizledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 24 köy yolu ulaşıma kapanırken, Beytüşşebap Kaymakamlığı Özel İdare Müdürlüğü bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma sağlamak amacıyla çalışmaları aralıksız sürüyor.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan Şırnak- Hakkari
karayolunda, ekipler karayolunun trafiğe kapanmaması için tedbirler aldı.
- Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:15 Kaynak: DHA
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