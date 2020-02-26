Beytüşşebap'ta kar temizleme çalışmaları - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta kar temizleme çalışmaları

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekipler, yoğun yağış sonucu biriken karları temizledi.

Beytüşşebap'ta kar temizleme çalışmaları, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekipler, yoğun yağış sonucu biriken karları temizledi. Yüksek rakımlı dağ köylerinin de yolu açıldı.


Beytüşşebap'ta yaklaşık 3 aydır etkisini gösteren kar yağışı son iki gündür yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havayla birlikte Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İlçe Özel İdaresi ekipleri. gece gündüz çalışarak kar birikintilerini temizledi. Yüksek rakımlı dağ köylerini de temizleyen ekipler, kapalı köy yolu bırakmadı.


Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, aylardır karla mücadele eden ekipleri kutladığını söyledi. Kaymakam Pendik, "Aylardır bölgemizde aşırı kar yağışı vardı. Bizler kaymakamlık ve İlçe Özel İdare olarak tüm köylerimizin yollarını açtıktan sonra mahalle araları, hastası olan evin önünü ve okul bahçelerini temizlemeye çalıştık. Ekiplerimizi kutluyoruz. Kimi zaman hastalar için yol açtı kimi zamanda yolda mahsur kalan vatandaşımızın imdadına koştu. Beytüşşebaplı hemşehrilerimizin hak ettiği hizmeti getirdik. Şimdi tüm köy yollarımız açık durumda" dedi. - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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