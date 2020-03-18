Beytüşşebap'ta kar yağışı - Son Dakika

Beytüşşebap'ta kar yağışı
6 saat önce
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur sonrası Habur Çayı taştı. Sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağıyı nedeni ile ilçe beyaza bürünürken, ilçede hayat durma noktasına geldi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
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