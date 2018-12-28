Beytüşşebap'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
1 saat önce
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ekipler yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyor.
Beytüşşebap ilçe merkezinde kar yağışı 2 gündür etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle ekipleri çalışma başlattı. İş makinalarıyla cadde ve sokaklarda kar temizleyen ekipler, gece gündüz aralıksız çalışıyor. İlçe Özel İdare Ekipleri, köy yollarını temizlerken Karayolları ekipleri ise ana yolları açık tutmaya çalışıyor. Oluşabilecek kazalara karşı tuzlama çalışmalarının da yapıldığı ilçede, trafik polisleri kar lastikleri takmayan araçlara ceza kesiyor. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:23 Kaynak: İHA
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