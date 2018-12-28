Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Beytüşşebap'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

46 dakika önce

Beytüşşebap'ta kar yağışı etkisini sürdürüyorŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Beytüşşebap'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ekipler yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyor.
Beytüşşebap ilçe merkezinde kar yağışı 2 gündür etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle ekipleri çalışma başlattı. İş makineleriyle cadde ve sokaklarda kar temizleyen ekipler, gece gündüz aralıksız çalışıyor. İlçe Özel İdare Ekipleri, köy yollarını temizlerken Karayolları ekipleri ise ana yolları açık tutmaya çalışıyor. Oluşabilecek kazalara karşı tuzlama çalışmalarının da yapıldığı ilçede, trafik polisleri kar lastikleri takmayan araçlara ceza kesiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:39 Kaynak: İHA

Şırnak, Beytüşşebap, Kar, Yerel
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