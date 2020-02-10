Beytüşşebap'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beytüşşebap'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor - Son Dakika

Beytüşşebap'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeni ile birçok ağaç kırıldı.

Beytüşşebap'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeni ile birçok ağaç kırıldı. Dondurucu soğuklar nedeni ile binaların saçaklarında sarkıtlar oluştu.


Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumuz etkilemeye devam ediyor. İlçeye bağlı Başaran, Ayvalık, Günyüzü, Aşağıdere ve Mutluca köylerinde şiddetli kar yağışı sonrasında ağaçlar kırıldı. Dondurucu soğuklar nedeni ile bina saçaklarında sarkıtlar oluştu.


Yoğun kar yağışı nedeni ile birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, İlçe Özel İdare ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için seferber oldu. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
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