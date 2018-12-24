Beytüşşebap'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
40 dakika önce
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sabah saatlerinden beridir etkisini arttırarak devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesinde sabah saatlerinden beridir etkisini arttırarak devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalındığı 20 santimetreye kadar ulaştı.
Beytüşşebap'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Yağış, ilçe merkezi ve köylerindeki yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Belediye ve Özel İdare ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri araçlarına zincir takmaları yönünde uyardı. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:49 Kaynak: İHA
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