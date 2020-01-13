Beytüşşebap'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beytüşşebap'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Beytüşşebap'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Beytüşşebap'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.


Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Yüksek kesimli yerlerde 2 metreyi aşan kar, hayatı durma noktasına getirdi. Ömer Gökçe isimli vatandaş, çetin geçen kış aylarında hayvanlarına yem vermek için kilometrelerce yol kat edip meşe yapraklarını taşıyarak köye getiriyor. Gökçe, "Kış etkisini göstermeye devam ediyor. Meşe ağaçlarının yapraklarını topluyoruz. Kilometrelerce yol gidip geliyoruz. Kar esareti iki haftadır sürüyor. Kış ayları bölgemizde her zaman zorlu geçiyor" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:16 Kaynak: İHA
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