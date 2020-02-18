Beytüşşebap'ta karla kaplı yollar belediye ekiplerince temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Beytüşşebap'ta karla kaplı yollar belediye ekiplerince temizleniyor - Son Dakika

Beytüşşebap'ta karla kaplı yollar belediye ekiplerince temizleniyor

7 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezindeki yollar belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Beytüşşebap'ta karla kaplı yollar belediye ekiplerince temizleniyor, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezindeki yollar belediye ekipleri tarafından temizleniyor.


Beytüşşebap'ta aralıklarla devam eden kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Beytüşşebap Belediyesi ekiplerince ilçede başlatılan kar temizleme çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesinde biriken karları temizleyen ekipler, toplanan karları kamyonlara yükleyip ilçe dışına çıkarıyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Habip Aşan, karla mücadele çalışmalarını günler önce başlattıklarını söyledi.

Aşan, "İlçe genelinde yağan kar sonrası ekiplerimiz mahalle aralarında temizleme çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımız için iş makineleri ile karları temizlemeye çalışıyoruz. Kış mevsimi boyunca çalışmalarımız gece gündüz devam edecek." dedi.

Beytüşşebap, Şırnak, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:10 Kaynak: AA
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