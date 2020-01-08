Beytüşşebap'ta karla mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beytüşşebap'ta karla mücadele - Son Dakika

Beytüşşebap'ta karla mücadele

6 saat önce

Beytüşşebap kar dolayısıyla kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Beytüşşebap kar dolayısıyla kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yüksek kesimlerde 70 santimetreye ulaşan kar dolayısıyla 10 köy ve mezra yolu kapandı.

Kaymakamı İsmail Pendik yaptığı açıklamada, kapalı köy yollarının açılması için ekiplerinin aralıksız çalışma yürütüğünü belirterek, "Ekipler ara vermeden canla başla çalışıyor. İlçemizin en uzak köyleri Güneyyaka ve Bölücek köyleri dahil olmak üzere tüm köy yollarını ulaşıma açıyoruz." dedi.

Beytüşşebap'ta karla mücadele

Beytüşşebap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:53 Kaynak: AA
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