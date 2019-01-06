Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Beytüşşebap'ta Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

5 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Beytüşşebap'ta Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Beytüşşebap ilçesinde bazı bölgelerde bir metreye kadar ulaşan kar nedeniyle başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor. Ekipleri yolların yanı sıra vatandaşların çatılarında biriken karları da temizliyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, "Ülkemiz bu yıl her tarafta yoğun bir kış geçiriyor. Kar yağışı özellikle ilçemizde, bölgemizde oldukça etkili. Yollar kapanıyor ama bizler vatandaşlarımıza olan hizmet aşkıyla hareket ederek 24 saat her zaman görev başındayız. Hem Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerimiz, hem ilçe Özel İdare ekiplerimiz çalışıyor. Valimize buradan teşekkür ediyorum. Bir talepte bulunsak her zaman bu talebimizi karşılıyor. 24 saat görevimizin başında olacak şekilde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz. polisimiz, jandarmamız her açıdan gerekli tedbirleri aldık. İnşallah bu çalışmalarımız başarıyla sürecek. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar artık devletimiz güçlü hiçbir vatandaşımız kendini sahipsiz hissetmesin eğer karadan ulaşamıyorsak havadan ulaşırız onlara. Yaban hayvanlarıyla ilgili de muhtarları uyarıyoruz. Yaban hayat biz insanlar için önemli" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

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