Beytüşşebap'ta Karlar Altında Kalan Damlarda Kar Temizleme İşlemi Başladı

Beytüşşebap'ta karlar altında kalan damlarda kar temizleme işlemi başladıŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası damlarda biriken karları temizleme işleri başladı.

Beytüşşebap'ta karlar altında kalan damlarda kar temizleme işlemi başladı



ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası damlarda biriken karları temizleme işleri başladı. Kerpiç ve betondan yapılmış evlerin damlarında biriken tonlarca ağırlıktaki karlar temizleniyor.

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde vatandaşların zorlu kış mesaisi sürüyor. İki gündür etkili olan kar yağışı sonrası evlerin çatı ve damlarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar yığınlarını temizlemeye çalışan vatandaşlar 45 santimetre kalınlığındaki karları temizliyor. Yılbaşı tatilini fırsat bilen çocuklar ise bidon ve kızaklarla kaymanın keyfini çıkartırken büyükler ise damlarda biriken karları temizledi.

İlçe özel idare ekipleri ve karayolları ekipleri günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesai harcadı. Bir çok köyü yolunun ulaşıma açıldığı ilçede hayat normale döndü.

Cahfer Özdemir adlı vatandaş her yıl karla mücadele ettiğini söylerken, "Bölgemizde şiddetli bir kar yağışı oluyor. Her yıl kış aylarında karla mücadelemiz sürüyor. Neredeyse ekipler kadar zorlanıyoruz. Sürekli damları temizliyoruz. Kerpiç ve topraktan olduğu için çökme riski var bu yüzden temizliyoruz. Bazen bir metre kar yağıyor. Mecbur temizliyoruz." dedi.

Çocuklar ise gün boyu tatilin keyfini çıkararak kızaklarla kaydıktan sonra akşam vaktinde evlerinin yolunu tuttu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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