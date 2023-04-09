Beytüşşebap'ta kaybolan kadının cansız bedeni derede bulundu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 46 yaşındaki kadın derede ölü bulundu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ikamet eden 46 Havva Güzel, dün akşam saatlerinde kaybolduğu bilgisi üzerine jandarma ve polis ilçe genelinde arama başlattı. Ekipler, ilçe merkezinden geçen Singever Deresi yakınlarında eşarbı bularak çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Sabah saatlerinde dere yatağında kadının cansız bedenine ulaşıldığı ve otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK