Beytüşşebap'ta korona virüs önlemi - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta korona virüs önlemi

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüsüne karşı tedbirler kapsamında dezenfekte çalışması başlatıldı.

Beytüşşebap'ta korona virüs önlemi, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüsüne karşı tedbirler kapsamında dezenfekte çalışması başlatıldı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı belediyeler önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda Beytüşşebap Belediyesi, ilçe genelinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, kendi imkanları ile aldığı dezenfektanlarla ilçe genelinde temizlik çalışması başlattı. Ekiplerle beraber ilaçlama çalışmalarına katılan Başkan Aşan, ülke olarak bir seferberlik halinde olduklarını söyledi. Başkan Aşan, "Korona virüsünün yayılmasıyla birlikte Beytüşşebap Belediyesi olarak cadde ve sokakları temizledik. Tüm kurumlara sıvı sabun aldık. Temizlik çalışmalarını sık sık yaptık, tabi bu bir tedbirdir. Okullar tatil edildi evet ama bu bir tatil değil tüm öğrenci ve velilerimizi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. İlçe genelinde çöp konteyneri bırakacağız. Halkımızın sağlığı için tüm belediye çalışanlarının izinlerini durdurduk. Hep hazır bekliyor olacağız. İnanıyorum ki ülke olarak bu virüsün üstesinden geleceğiz. Tedbirleri elden bırakmamak gerek. Bilim kurulumuzun Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate almak lazım. Bu konuda sizlerin aracılığıyla herkesi sağ duyulu olmaya davet ediyoruz. İnşallah Beytüşşebap genelinde tüm dezenfekte çalışmalarını yaptık çift vardiya çalışıyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Habip Aşan, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:49 Kaynak: İHA
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