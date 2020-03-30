Beytüşşebap'ta Korona virüs önlemleri arttırıldı - Son Dakika

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçleri ile belediye ekipleri, Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs tedbirler gün gittikçe artıyor. İlk etapta ilçeyi baştan sona yıkayan belediye ekipleri, daha sonra ilçede Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiği söylendi. Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe girişindeki noktalarda araç kontrollerini daha sık yapmaya başladı. İlçe dışından gelen araçlarda virüs taramaları yapan ekipleri, araç sürücülerini 14 gün kuralına uyulması gerektiğini ve mümkün olduğunca evden çıkılmaması gerektiğini bildirdi.



Polis memuru, rutin kontroller gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlçe girişindeki uygulama noktamızda bekçi ve polis arkadaşlarımızla birlikte rutin uygulama yapıyoruz. Korona virüsle mücadele çerçevesinde araç sürücülerine gerekli kontrolleri yapıyoruz. Normal evrak kontrollerinin yanı sıra araçtaki yolcu sayılarına bakıyoruz. Uyarılarda bulunuyoruz. Maske eldiven ve kişisel hijyen uygulamalarını rica ediyoruz. Mümkün mertebe dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. ilçemizde şu an her şey normal evlerinden çıkanlar eldivenli ve maskeli çıkıyor, evde kal Türkiye, evde kal Beytüşşebap" dedi. - ŞIRNAK