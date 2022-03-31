BEYTÜŞŞEBAP'TA KÖY YOLLARINDA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Komşusunu, karısını sonra da kendini öldürdü! Bir ay önce olanlar vahşetin habercisiymiş

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında kardan kapanan Faraşin Yaylası'ndaki köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sürüyor.

Beytüşşebap ilçesi kırsalında yolu kardan kapanan Faraşin Yaylası'ndaki köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kalınlığı yer yer 7 metreyi bulan kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, kar yığınları arasında tünel açarak çalışmalarına devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, "Vatandaşlarımızın ve köylerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gece gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Bu hususta emeği geçen, büyük bir özveri ortaya koyan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.