BEYTÜŞŞEBAP'TA KÖY YOLLARINDA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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BEYTÜŞŞEBAP'TA KÖY YOLLARINDA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

31.03.2022 11:27

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında kardan kapanan Faraşin Yaylası'ndaki köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sürüyor.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında kardan kapanan Faraşin Yaylası'ndaki köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sürüyor.

Beytüşşebap ilçesi kırsalında yolu kardan kapanan Faraşin Yaylası'ndaki köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kalınlığı yer yer 7 metreyi bulan kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, kar yığınları arasında tünel açarak çalışmalarına devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, "Vatandaşlarımızın ve köylerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gece gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Bu hususta emeği geçen, büyük bir özveri ortaya koyan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

BEYTÜŞŞEBAP'TA KÖY YOLLARINDA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR
BEYTÜŞŞEBAP'TA KÖY YOLLARINDA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR
BEYTÜŞŞEBAP'TA KÖY YOLLARINDA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

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Köylere Hizmet Götürme Birliği, Beytüşşebap, Hisarcık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYTÜŞŞEBAP'TA KÖY YOLLARINDA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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