Beytüşşebap'ta maske üretimi yapılıyor - Son Dakika

Beytüşşebap'ta maske üretimi yapılıyor
6 saat önce
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde maske üretimi başladı,Beytüşşebap Halk Eğitim Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştırmak amacıyla "yüz koruyucu siperlik" ve "maske" üretimine başlandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde maske üretimi başladı,
Beytüşşebap Halk Eğitim Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştırmak amacıyla "yüz koruyucu siperlik" ve "maske" üretimine başlandı.İlk etapta üretimi yapılan yaklaşık 200 siperli maske Beytüşşebap Devlet Hastanesi, Toplum Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonuna teslim edildi.
Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, özverili çalışmalarından dolayı Halk Eğitim Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:24 Kaynak: AA
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