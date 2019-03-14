Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Minibüsler Çarpıştı: 2'si Ağır, 7 Öğretmen Yaralı

Beytüşşebap'ta Minibüsler Çarpıştı: 2'si Ağır, 7 Öğretmen Yaralı

29 dakika önce

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile yolcu minibüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

Beytüşşebap'ta Minibüsler Çarpıştı: 2'si Ağır, 7 Öğretmen Yaralı, System.String[]
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile yolcu minibüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada, 2'si ağır, 7 öğretmen yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yakınlarında meydana geldi. Mezra köyünde görev yapan öğretmenleri taşıyan Hekim Timur yönetimindeki 27 P 4350 plakalı servis minibüsü ile karşı yönde gelen Burhan Timur yönetimindeki 04 AJ 380 plakalı yolcu minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada, servisteki 7 öğretmen yaralandı. İki araçta da hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralı öğretmenler, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğretmenlerden 2'si, sağlık durumlarının ağır olması nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:19 Kaynak: DHA

Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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