Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
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Beytüşşebap'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Beytüşşebap'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen polis, Beytüşşebap'ta belirlenen çok sayıda adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerinde arama da yapılan 8 kişi, 
terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
 


- Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:26 Kaynak: DHA
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