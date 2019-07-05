Beytüşşebap'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:48 Kaynak: İHA
'ın Beytüşşebap
ilçesinde terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen polis, Beytüşşebap'ta belirlenen çok sayıda adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınarak Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Terör örgütüne yardım yataklık yaptıkları iddiası üzerine gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞIRNAK
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