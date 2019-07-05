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Beytüşşebap'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

13 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Beytüşşebap'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen polis, Beytüşşebap'ta belirlenen çok sayıda adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınarak Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Terör örgütüne yardım yataklık yaptıkları iddiası üzerine gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:48 Kaynak: İHA
Beytüşşebap, PKK, 3. Sayfa
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