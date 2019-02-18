Beytüşşebap'ta PKK'nın Kullandığı Sığınakta 22 Bin 100 Mermi Ele Geçirildi
1 saat önce
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınakta 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirildi.
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap
ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK
tarafından kullanılan sığınakta 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirildi.
Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı
'nca Faraşin bölgesi Doğanyol
köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut
' ismi verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit edildi. Sığınakta arama yapan ekipler, 8 bidon içerisinde toplam 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirdi. Sığınak imha edilirken, mühimmata el konuldu. - Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:39 Kaynak: DHA
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