Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta PKK Operasyonu: 11 Gözaltı

Beytüşşebap'ta PKK Operasyonu: 11 Gözaltı

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Beytüşşebap'ta PKK Operasyonu: 11 Gözaltı, System.String[]
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen şüphelilere bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyonda 7'si ilçe merkezinde 4'ü farklı köylerde ikamet eden 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Beytüşşebap Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:57 Kaynak: DHA

PKK, Beytüşşebap, Güncel
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