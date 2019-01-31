Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Polis Halkla Bir Araya Geldi

Beytüşşebap'ta Polis Halkla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, polis teşkilatı halkla bir araya gelerek ilçede emniyet asayiş ve trafikle ilgili görüş alış verinde bulundu.

Beytüşşebap'ta Polis Halkla Bir Araya Geldi, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, polis teşkilatı halkla bir araya gelerek ilçede emniyet asayiş ve trafikle ilgili görüş alış verinde bulundu.

Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlarla bir araya gelmek ve sorunlara ortak çözüm bulmak amacıyla ilk defa bir toplantı düzenledi. İlçedeki emniyet, asayiş ve trafikle ilgili düzenlenen toplantıya, muhtarlar, ihtiyar heyeti, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda ilçedeki sorunlar ve sorunların çözümüne ilişkin karşılıklı görüşler aktarıldı.

Toplantıların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Şırnak, Polis, Beytüşşebap, Güncel
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