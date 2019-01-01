Beytüşşebap'ta Polis Zırhlı Araçtan Kürtçe Şarkı Çaldı, Gençler Oynadı
1 saat önce
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, meydandaki polis zırhlı aracından Kürtçe şarkı çalındı.
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, meydandaki polis zırhlı aracından Kürtçe şarkı çalındı. Meydandaki gençler çalan müzik eşliğinde oynadı. Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Meydanı'nda güvenlik önlemi alan polisler, zırhlı araçtan Kürtçe şarkı çaldı. Polis aracında Kürtçe şarkı çaldığını duyan çevredeki gençler, oynamaya başladı. Gençler hep birlikte halay çekerken, Beytüşşebap Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, ilçe merkezini gezerek, buradaki halkın yeni yılını kutladı. - Şırnak
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:20 Kaynak: DHA
Sinir Krizi Geçiren Bir Kız, Kavgada Erkeğin Saçını Tutarak Uzun Süre Bırakmadı
Kadınlar İhbar Etti, Kocalarının Tombala Oynadığı Kahveler Kapatıldı
Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?
Ünlü Profesör Canan Karatay, Yeni Yıl Partisinde Sahneye Çıkıp Şarkı Söyledi