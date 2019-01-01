Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Polis Zırhlı Araçtan Kürtçe Şarkı Çaldı, Gençler Oynadı

Beytüşşebap'ta Polis Zırhlı Araçtan Kürtçe Şarkı Çaldı, Gençler Oynadı

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, meydandaki polis zırhlı aracından Kürtçe şarkı çalındı.

Beytüşşebap'ta Polis Zırhlı Araçtan Kürtçe Şarkı Çaldı, Gençler Oynadı, System.String[]
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, meydandaki polis zırhlı aracından Kürtçe şarkı çalındı. Meydandaki gençler çalan müzik eşliğinde oynadı. Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Meydanı'nda güvenlik önlemi alan polisler, zırhlı araçtan Kürtçe şarkı çaldı. Polis aracında Kürtçe şarkı çaldığını duyan çevredeki gençler, oynamaya başladı. Gençler hep birlikte halay çekerken, Beytüşşebap Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, ilçe merkezini gezerek, buradaki halkın yeni yılını kutladı. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:20 Kaynak: DHA

Beytüşşebap, Polis, Güncel
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