Beytüşşebap'ta sokak hayvanları için kalıcı barınak yapılıyor - Son Dakika

Beytüşşebap'ta sokak hayvanları için kalıcı barınak yapılıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sokak hayvanları için barınak yapımına başlandı.

Beytüşşebap Belediyesi yüzlerce sokak hayvanı için harekete geçti. Korona virüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için belediye ekipleri ilçe girişinde bir barınak yapmaya başladı. Çadır kurup kalıcı bir barınak yapmaya çalışan ekipler, ilçe genelindeki tüm köpek ve kedileri burada toplayıp besleyecek.

AK Parti'li Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, barınak yapımını inceleyerek biran önce faaliyete geçmesi için talimat verdi. Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Aşan, "Sokaklarda kedi ve köpeklerin olduğunu gördük. korona virüs nedeni ile insanlar da çıkamadığı için ilçemizin en güzel yerlerinden birinde 3 bin dönüm arazide kalıcı kulübeler yapacağız. Veterinerlik hizmetleri vereceğiz, bekçisi olacak ve sürekli mamaları ve suları verilecek. Bizler merhamet etmeyene merhamet olunmaz diyen bir peygambere inanmış kişileriz" dedi.