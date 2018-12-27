Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Sokaklar Kayyum Eliyle Güzelleşiyor

Beytüşşebap'ta Sokaklar Kayyum Eliyle Güzelleşiyor

1 saat önce

Beytüşşebap'ta sokaklar kayyum eliyle güzelleşiyorŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki cadde ve sokaklar kayyum olarak görevlendirilen kaymakam sayesinde güzelleşiyor.

Beytüşşebap'ta sokaklar kayyum eliyle güzelleşiyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki cadde ve sokaklar kayyum olarak görevlendirilen kaymakam sayesinde güzelleşiyor.
Kanun hükmünde çıkan kararnamede Beytüşşebap belediye başkanlığına görevlendirilen ilçe kaymakamı İsmail Pendik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe merkez cadde ve sokaklarında Ay yıldızlı Türk Bayrağı ve ters lale ışıkları takıldı. 100'e yakın ışıklandırma ve aydınlatmanın takma işlemleri başladı. Parke taşları ve cadde aydınlatmaları tamamlandı. Yılbaşına kadar ilçedeki aydınlatma ve süs ışıkları tamamlanması planlanıyor. Halkın rahat hastahane ve ilçe merkezine gidiş gelişleri için günde 3 sefer yapılması kaydıyla ücretsiz servis hizmeti getirildi. Beytüşşebap ilçe kaymakamı aynı zamanda belediye başkan vekili İsmail Pendik çalışmaları yerinde takip ederek sürekli denetimler yapıyor. Yılbaşına kadar tamamlanması planlanan çalışmalar hızlandı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölge teröristlerden temizlendi. İlçe ve köylerde yatırımlar hız kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:10 Kaynak: İHA

Pendik, Şırnak, Beytüşşebap, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıla Gençoğlu, 'Lezbiyen Olduğu' İddialarına Cevap Verdi Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı

Düğün Çekiminde Kullanılan Drone, Trafik Kazasını Saniye Saniye Kaydetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 01:24:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Sokaklar Kayyum Eliyle Güzelleşiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]