BEYTÜŞŞEBAP'TA TERÖRDEN ARINDIRILAN YAYLADA 'KUZU KIRKMA FESTİVALİ?

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerden arındırılan Kato Dağı eteklerindeki 2 bin 625 rakımlı Laleş Yaylası'nda 'Kuzu Kırkma Festivali' düzenlendi. Festivalde çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere toplam 240 bin TL ödül dağıtıldı.

Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen 'Kuzu Kırkma Festivali' teröristlerden arındırılan Kato Dağı eteklerinde 2 bin 625 rakımlı Laleş Yaylası'nda yapıldı. Festivalde yöresel oyunlar, koyun kırkma, yoğurt ve peynir yapma yarışmaları yapıldı. Sabah saatlerinde davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla başlayan festival, geleneksel kuzu kırpma yarışmasıyla devam etti. Yarışmalarda birinci olanlara toplam 240 bin TL ödül dağıtıldı. Bölgede çadır kuranlar 2 geceyi Laleş Yaylası'nda geçirdi. Kurulan oyun parkurlarında da çocuklar oynayarak eğlendi. Vatandaşlar yıllar sonra çıktıkları yaylada doyasıya bir gün yaşadı. Festivale Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, Kaymakam Hasan Oğuz, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ile çok sayıda kişi katıldı.

'FESTİVALLERİ KALICI HALE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Vali Osman Bilgin, bölücü terör örgütünün uzun yıllar, buraları vatan topraklarından ayırmak için başta Kürt çocuklarını, Kürt gençlerini, Kürt halkını katlettiğini belirterek, şunları söyledi: ?Burada daha önce vatandaşlarımızı hegemonya altında tutan özellikle emperyalist güçlerin oyuncağı olan terör örgütü, maalesef bu bölgeleri sürekli tehdit altında tutmuştur. Ama bugün vatandaşlarımız en güzel şekilde şenliklerini, etkinliklerini yapabiliyor ve bundan sonra da yapmaya devam edecek. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti buraları huzur, güvenlik ve ekonomik yönden daha güçlü ve vatandaşlarımızın özgürce günlük yaşamlarını sürdürebildikleri bir yaşam alanı yapmaya devam ettirecektir. Sadece Laleş Yaylamızda değil Cudi Dağımızda, Faraşin Yaylamızda vatandaşlarımızın özlemini duydukları mekanlara kavuşmalarına ve onların orada yaşamlarını sürdürmelerine ve bu festivalleri kalıcı hale getirmeye devam edeceğiz. Bundan sonra hiçbir güç, bu festivalleri yapmamıza engel olamaz. Yine geleneklerimizi yaşatacağız ki geçmişi ile bağlı olan siz Kürt kardeşlerimizin geleceklerini daha özgürce, daha mutlu yaşasınlar. Geçmişi ve gelenekleri ile bir bağı olamayan toplumun bir geleceği olmaz.?