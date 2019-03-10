Beytüşşebap'ta Teröristlerin 6 Yaşam Alanı Kullanılamaz Hale Getirildi
1 saat önce
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 2'si mağara 4'ü oyuk olmak üzere 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi.
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap
ilçesindeki Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK
mensuplarının kullandığı 2'si mağara 4'ü oyuk olmak üzere 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi.
Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı
'nca, Faraşin bölgesinde teröristlere yönelik operasyon başlattı. Operasyon sırasında güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 mağara ve 4 oyuk tespit edildi. Teröristlerin kullandığı yaşam alanları operasyon kapsamında kullanılamaz hala getirildi.
- Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:19 Kaynak: DHA
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