Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Teröristlerin 6 Yaşam Alanı Kullanılamaz Hale Getirildi

Beytüşşebap'ta Teröristlerin 6 Yaşam Alanı Kullanılamaz Hale Getirildi

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 2'si mağara 4'ü oyuk olmak üzere 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi.

Beytüşşebap'ta Teröristlerin 6 Yaşam Alanı Kullanılamaz Hale Getirildi, System.String[]
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 2'si mağara 4'ü oyuk olmak üzere 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi.

Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca, Faraşin bölgesinde teröristlere yönelik operasyon başlattı. Operasyon sırasında güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 mağara ve 4 oyuk tespit edildi. Teröristlerin kullandığı yaşam alanları operasyon kapsamında kullanılamaz hala getirildi.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:19 Kaynak: DHA

PKK, Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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