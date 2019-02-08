Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Yaya Öncelikli Trafik Etkinliği

Beytüşşebap'ta Yaya Öncelikli Trafik Etkinliği

55 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği gerçekleştirildi.

Beytüşşebap'ta Yaya Öncelikli Trafik Etkinliği, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği gerçekleştirildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik önemli bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi.

Bu kapsamda Beytüşşebap ilçesinde öğrenci ve vatandaşların katılımı ile etkinlik düzenlendi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik'in de katıldığı etkinliklerde sürücülere broşür dağıtıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Pendik, teröre vermedikleri canları trafikte kaybettiklerini söyledi. Kaymakam Pendik, "Bunun önüne geçmek için devlet olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emir ve talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları hızla devam ettiriyoruz. Bu yıl da trafikte bilinçlendirme açısından mevzuat değişikliği oldu. 'Öncelik hayatın, öncelik yayının' sloganıyla hareket edeceğiz. Artık trafikte can kaybetmemek vatandaşlarımızın trafik kurallarını daha da içselleştirmesi ve trafik kurallarına uyması için gerekli çalışmayı yapmak hepimizin öncelikli görevidir" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:45 Kaynak: İHA

Pendik, Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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