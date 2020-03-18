Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Genel Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika

Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı

6 saat önce

Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı, System.String[]

Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur sonrası Habur Çayı taştı. Sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağıyı nedeni ile ilçe beyaza bürünürken, ilçede hayat durma noktasına geldi.

Beytüşşebap, Şırnak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:43 Kaynak: İHA

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