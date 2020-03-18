Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika

Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı
6 saat önce
Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur sonrası Habur Çayı taştı. Sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağıyı nedeni ile ilçe beyaza bürünürken, ilçede hayat durma noktasına geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:43 Kaynak: İHA
Son Dakika Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor