Beytüşşebap'taki menderesler kartpostallık görüntü oluşturdu - Son Dakika

Beytüşşebap'taki menderesler kartpostallık görüntü oluşturdu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda yılan gibi kıvrılan dev menderesler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda yılan gibi kıvrılan dev menderesler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.


Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda dağlardan beslenen Yeşilöz Deresi'nin yılan gibi kıvrılarak ilerlemesi menderesler oluşturdu. Kavurucu sıcaklarda yeşilliğini koruyan vadi ve su kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğa fotoğrafçıları çıktıkları yaylalarda oluşan menderesleri çekmek için birbirleri ile yarışırken, menderesler havadan da görüntülendi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Yeşilöz, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beytüşşebap'taki menderesler kartpostallık görüntü oluşturdu - Son Dakika
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