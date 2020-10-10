Beytüşşebap'taki rafting yarışması sona erdi - Son Dakika

Beytüşşebap'taki rafting yarışması sona erdi

10.10.2020 19:09
Beytüşşebap'taki rafting yarışması sona erdi, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen Rafting Açık Yaş Kadın Erkek Kotalı Türkiye Şampiyonası finali son etap yarışlarının ardından tamamlandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen Rafting Açık Yaş Kadın Erkek Kotalı Türkiye Şampiyonası finali son etap yarışlarının ardından tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Ayvalık köyünde düzenlenen şampiyonada,18 kulüpten 88 sporcu yarıştı. Bu yarışlarda 40 hakem görev aldı. Şölen havasında geçen şampiyonada Kürtçe, Türkçe şarkılar seslendirildi.

Kato Dağı eteklerinde Habur Çayı'nda yapılan son etap yarışmalarının ardından en iyi derece elde eden takımlar, Açık Yaş Erkek kategorisinde İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü, Açık Yaş Kadın kategorisinde Tunceli Gençlik Spor Kulübü ve Karma kategoride Muğla'dan Sarsala Spor Kulübü oldu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, ödül törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Rafting şampiyonasının şenlik havasında geçtiğini ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"Ortaya çok güzel bir fotoğraf çıktı. Bu fotoğraf birlik, beraberliğimizi en güzel yansıtan bir fotoğraftı. Bu etkinliğimize 40 ilimizden gelen sporcularımız oldu. Hem burada rafting şampiyonasında yarıştılar hem de buradaki insanlarla kaynaştılar, dostlukları paylaştılar, gönül bağı kurdular. Bu tür spor müsabakaları vesilesiyle dostluklar kalıcı olacaktır. Bölgemiz çok şükür huzur ve güvenlik iklimini yakalamış durumda. Bu vesilesiyle emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, federasyon yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bu huzur iklimi de daim olacaktır. Bu tür spor müsabakalarının devamı da gelecektir,"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da şampiyonanın yapılmasının bölgede çok şeyin değiştiğini gösterdiğini, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

Bölgenin bu anlamda çok iyi sporcular yetiştireceğini dile getiren Orhan, "Etkinliğin bir diğer olumlu tarafı da doğu ile batı kardeşliğine bir nebze katkı sağlamasıdır. Bir hafta boyunca kardeşlerimiz tanışıp kaynaşıyorlar. Bölge için önemli etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise organizasyonu 10 gün içerisinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "40 ilden sporcuları etkinliğe getirdik. Artık hedefimiz burada uluslararası bir organizasyon yapmaktır. Bunun için bugünden itibaren çalışacağız." diye konuştu.

Beytüşşebap, Rafting, Türkiye, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beytüşşebap'taki rafting yarışması sona erdi - Son Dakika

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