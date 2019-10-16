Beytüşşebap'tan Barış Pınarı Harekatına tam destek

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden Barış Pınarı Harikatına tam destek verildi. Tüm binalar ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatıldı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırında PKK- YPG'li teröristlere yönelik başlattığı operasyona en güzel destek Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden geldi. İlçede bulunan tüm binalar ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatıldı. Okullarda ise öğrencilerin anlam dolu mesajlarıyla destek verildi. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik Beytüşşebaplı halka teşekkür etti. Pendik, "Ülkemizin her köşesinden Mehmetçiğimize destek yağdı. İlçemizde de bu güzel davranış bizleri mutlu etti. Barış Pınarı Harekatı başladığı günden beri her yerde özellikle resmi kurumlarımızda şanlı bayrağımız dalgalandırıldı. Ayrıca hemen hemen tüm okullarımızda öğrenci ve öğretmenlerimizin harekata destek veren videoları bizleri çok mutlu etti. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle biz hepimiz biriz ve koca bir Türkiye'yiz bizi bölmek isteyenlere en güzel cevap Kato Dağı eteklerinden geldi" dedi. - ŞIRNAK