Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap ve Uludere'de Okullara Kar Tatili

Beytüşşebap ve Uludere'de Okullara Kar Tatili

21 dakika önce

Beytüşşebap ve Uludere'de okullara kar tatiliŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Beytüşşebap ve Uludere'de okullara kar tatili

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Beytüşşebap İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ilimiz Şırnak ve Beytüşşebap Uludere ilçelerinde bu gece itibariyle yarına kadar şiddetli kar yağışı olacağından okulları bir gün tatil ettik. İlçe merkez ve köylerinde 31 Aralık 2018 günü kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edilmiştir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:30 Kaynak: İHA

Şırnak, Uludere, Beytüşşebap, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 İlde Eğitime Kar Tatili Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Neden Binali Yıldırım'ın Aday Gösterildiğini İlk Kez Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selefi olan Nurettin Sözen'in Sözlerine Yanıt Altında Rekor Beklenmiyor! İşte Uzmanların 2019 Yılı Gram Altın Tahminleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 22:51:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap ve Uludere'de Okullara Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]