Beytüşşebap ve Uludere'de Okullara Kar Tatili
21 dakika önce
Beytüşşebap ve Uludere'de okullara kar tatiliŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Beytüşşebap
ve Uludere
'de okullara kar tatili
ŞIRNAK - Şırnak
'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Beytüşşebap İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif
Çelikkaya yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ilimiz Şırnak ve Beytüşşebap Uludere ilçelerinde bu gece itibariyle yarına kadar şiddetli kar yağışı olacağından okulları bir gün tatil ettik. İlçe merkez ve köylerinde 31 Aralık
2018 günü kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edilmiştir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:30 Kaynak: İHA
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