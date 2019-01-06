Son Dakika Haberleri: Beytüşşebaplı Kadınlar Hem Örüyor Hem de Kazanıyor

Beytüşşebaplı Kadınlar Hem Örüyor Hem de Kazanıyor

36 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kadınlar, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde katıldıkları kursta yaptıkları kazak, atkı, bere ve çorapları hem satarak aile geçimlerine katkıda bulunuyor hem de ilçedeki görevli güvenlik güçlerine hediye ediyor.

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kadınlar, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde katıldıkları kursta yaptıkları kazak, atkı, bere ve çorapları hem satarak aile geçimlerine katkıda bulunuyor hem de ilçedeki görevli güvenlik güçlerine hediye ediyor.

Beytüşşebap'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslara katılan kadınlar, kazak, atkı, bere ve çorap örerek, ailelerinin geçimlerine katkıda bulunuyor. Kadınlar, ördükleri ürünleri zaman zaman da başta 2 bin 900 rakımlı Kato ve Kerkür üs bölgeleri olmak üzere, hava sıcaklığının eksilerde olduğu ilçenin çeşitli bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine satıyor ve hediye ediyor.

Usta Öğretici Gurbet Ataman, birçok öğrencisinin olduğunu belirterek, "Burada 23 yıldır geçici usta öğretici olarak çalışıyorum. 15 kursiyerim var talebe göre artıyor. Trikotaj işini yapıyorum. Kaymakam bey yaptığımız ürünleri yardım olarak bizden alıp köylere dağıttı. Biz de el emeğimizi aldık. Burada çalışan memur polis ve askerlerimize satıyoruz ve hediye ediyoruz" dedi.

Usta Öğretici Neciba Durmuş ise "5 yıldır Halk Eğitim Merkezinde çalışıyorum. Yöresel kıyafet dikiyoruz. Bayanlarımız buraya gelip dikiş nakış öğreniyorlar. Sipariş de alıyoruz. Çok güzel bir yer burası. İlçe küçük olduğu için burada toplanıyoruz. Gün boyu hem çalışıyoruz hem de emeğimizin karşılığını alıyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:39 Kaynak: İHA

Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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