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Beytüşşebaplı öğrenciler Anıtkabir'de - Son Dakika

Beytüşşebaplı öğrenciler Anıtkabir'de

18.12.2021 11:00

Beytüşşebaplı öğrenciler Anıtkabir'de Anıtkabir nöbet değişimini dağbaşında yapan çoban kuzenler askerlerin yaptığı değişimi canlı gördü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çobanlık yaparken dağbaşında Anıtkabirde yapılan nöbet değişimini ellerindeki sopalarla yaparken askeri kameralara takılan 2...

Beytüşşebaplı öğrenciler Anıtkabir'de

Anıtkabir nöbet değişimini dağbaşında yapan çoban kuzenler askerlerin yaptığı değişimi canlı gördü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çobanlık yaparken dağbaşında Anıtkabirde yapılan nöbet değişimini ellerindeki sopalarla yaparken askeri kameralara takılan 2 çoban ve bir grup öğrenci kaymakamlık tarafından gezi turu kapsamında başkent Ankara'ya gönderildi. İlk defa il dışına çıkan öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyündeki Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Anadolu Lisesi öğrencileri ve daha önce çobanlık yaptıkları sırada askeri mobese kameralarına takılan iki öğrencinin Anıtkabir'deki nöbet değişimi yapan askerlerden esinlenerek ellerindeki sopaları silah niyetine kullanıp, nöbet değişimi yapan Serhat ve Ramazan Ölmez adlı öğrenciler kaymakamlık tarafından Ankara'ya gönderildi. Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz'un talimatıyla gezi programı düzenlendi. Turda önce Anıtkabir'de askerlerin nöbet değişimini izleyen öğrenciler aslanlı yoldan Atatürk anıtını ziyaret etti. Külliye, meclis ve tarihi yerleri gezen öğrenciler buradan İstanbul'a gidecek. 6 günlük gezi kapsamında öğrenciler her yeri gezip görme fırsatı yakaladı. Konakladıkları otelde konuşan öğrencilerden Serhat Ölmez, "Daha önce çobanlık yapıyorduk. Bilmiyorduk eve geldiğimizde herkes bizden bahsediyordu. Dağda askerlerin nöbet değişimini taklit etmiştik. İlçe Kaymakamımız Hasan Uğuz bizi Anıtkabir'e gönderdi. Gerçek nöbet değişimini gördük. Çok teşekkür ederim. Kaymakamımız sayesinde buradayız. Yarın da İstanbul'a gideceğiz" dedi.

Ramazan Ölmez isimli öğrenci ise "Burası çok güzel önce Anıtkabir, külliye, kütüphane ve başka yerleri gezdik. Kaymakamımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Hamail Öter isimli öğrenci ise ilk il dışına çıktığını söyledi. Öter, "Kaymakamımız sayesinde buradayız. Çok mutluyuz. Herkesin buraları gezip görmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

6 günlük gezi kapsamında Ankara, İstanbul, Adana ve Gaziantep turu yapılacağı belirtildi.

(SRD-AKK-Y)

Beytüşşebaplı öğrenciler Anıtkabir'de
Beytüşşebaplı öğrenciler Anıtkabir'de
Beytüşşebaplı öğrenciler Anıtkabir'de
Beytüşşebaplı öğrenciler Anıtkabir'de

Beytüşşebap, Anıtkabir, Hisarcık, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beytüşşebaplı öğrenciler Anıtkabir'de - Son Dakika


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