Beytüşşebaplı öğrenciler Sivas'ı gezdi

Beytüşşebaplı öğrenciler Sivas'ın tarihi turistlik yerleri gezdi.



Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından Sivas'a gönderilen 47 öğrenci tarihi turistlik yerleri gezdi. Beytüşşebap ilçe kaymakamı İsmail Pendik'in 2 ay önce sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerine Sivas'a davet ettiği Şırnaklı öğrencileri makamında kabul eden Sivas Valisi Salih Ayhan öğrencilerle şarkı söyledi. Misafirlerini makamında ağırlayan Vali Ayhan, "Hemşehrimiz olan Beytüşşebap kaymakamımız iki ay önce yaptığı bir paylaşım üzerine 'Sivas'ın yollarına' şarkısını söyleyen Halk Eğitim Müdürlüğü ve çok amaçlı toplum merkezi ÇATOM öğrencileri söyledikleri şarkı bizi oldukça mutlu etmişti. Bu çocuklarımızı Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında aramızda görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen Şırnak valimize ve Beytüşşebpa kaymakamımıza çok teşekkür ederim" dedi.



Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ise, "Yaptığımız paylaşım üzerine Sivas Valimiz bu güzel çocuklarımızı 4 Eylül Sivas Kongresi 100'üncü yıl kutlamalarına davet etti. Bu davet bizleri onurlandırdı. İnşallah bu güzel çocuklarımız güzel bir geziyle Sivas'ı tanıyacaklar görecekler" diye konuştu.



Sivas Valisine Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyen öğrenciler ödüllendirildi. Ardından öğrenciler Vali Ayhan'a Beytüşşebap yöresine ait Jirki kilimi ve Faraşin balı hediye etti. - SİVAS