Beyüzümü Mahallesinin 18 Yıllık İmar Sorununu Çözdük - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Tuşba İlçesi Beyüzümü (Şahbağı) Mahallesinde uzun yıllardır büyük sıkıntılara neden olan imar sorununu çözüme kavuşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından Beyüzümü Mahallesine yönelik bir süredir yürütülen İmar çalışmaların da sona gelindi. Yaklaşık 18 yıldır Beyüzümü Mahalle sakinlerinin taleplerine rağmen çözülemeyen imar sorunu, mahallede uygulanan geri dönüşümle yeniden ilana çıktı.

İmar sıkıntısının giderilmesinin ardından AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Nuri Başdinç ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Seyfullah Şağban mahalleliyle bir araya geldi.

Uygulamaya alınacak imar planıyla mahalleye hak ettiği hizmetlerin artık daha kolay geleceğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yeni planın Salı günü itibariyle askıya çıktığını duyurdu.

Çelikel, "Yıllardır büyük bir sorun olan imarı devamını da getirerek neticelendirmek istiyoruz. Vatandaşlarımız bir mağduriyet içerisindeydi. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in talimatları ve Milletvekillerimizin ilgileriyle buradaki parselasyon hatalarından kaynaklı düzenlemeyi Salı gününden itibariyle askıya çıktık. Bunun sonrasında da Mahallemize İmar Plan tadilatlarını gerçekleştireceğiz. Yıllardır hakkınızı kullanmaya engel olan davalar da çok şükür ortadan kalmış oluyor. Buralarda parklar, sahalar ve daha iyi hizmetlerin yapılabilmesi için kente yakışır bir imar planı oluşturulması lazım. Bunların da plan tadilatlarını gerçekleştirdiğimiz de çalışmaları başlayacak. Burada yaşayan her bir ferdimize yönelik gerekli düzenlemeleri Allah'ın izniyle gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Daha sonra konuşan Milletvekili Abdulahat Arvas da Mahallenin yıllardır birçok hizmetten imar nedeniyle mahrum bırakıldığını ifade etti. Kendilerinin icra değil bir rica mercisi olduğunu anlatan Milletvekili Arvas, sorunun yakın takipçileri olduğunu vurguladı.

Arvas, "İnşallah askı süreci hayırla sonuçlanır, milletimiz de bilinçli bir şekilde hak ve hukunu araştırsın, teşkilatımızla, bizlerle istişare halinde olsun. Bizlerde elimizden geleni yaparak Beyüzümü mahallesini hak ettiği noktaya getireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından daha sonra mahalleli sorunlarını Milletvekili Abdulahat Arvas ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ile paylaştı.