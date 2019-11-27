Son Dakika Haberleri: Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu
Son Dakika Güncel Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu

6 saat önce

Yurt dışında birçok başarıya imza atan ressam Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ziyarete açıldı.

Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu, System.String[]

Yurt dışında birçok başarıya imza atan ressam Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ziyarete açıldı.

Londra'da açtığı iki kişisel serginin ardından Türkiye'ye gelen sanatçının eserleri, 10. Boğaziçi Zirvesi kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Klasik sanatların esintilerini ve motiflerini soyut resimlere yansıtan Kaplan, sanat hayatının klasik sanatlar eğitimiyle başladığını söyledi.

Kaplan, klasik sanatların farklı dallarında çok değerli hocalardan birebir eğitim aldığını belirterek, "Başlangıçtan beri hedefim olan klasik sanatların modern sanatlarla birleştirilmesi konusunda icraatlarda bulundum ve kendime has bir üslup geliştirdim. Bu üslupla yurt dışında beğeni ve takdir topladım ve kişisel sergilerimi uluslararası camiada icra etmeye başladım." dedi.

Eserlerinde genellikle soyut gözüken çalışmaların içinde klasik minyatür ezgileri bulundurduğunu aktaran Kaplan, "Sanatseverler uzaktan baktıklarında soyut eserler görseler de derin incelediklerinde çok farklı bir eserle karşılaşırlar. Bazı farkındalıklar yaratabilmek adına mesaj veren eserler üretmeyi seviyorum. Her sanatsever eserleri incelerken kendinden bir parça da katabiliyor." diye konuştu

Sanatçı, yurt dışında birçok proje hazırlığı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz sene bir sosyal sorumluluk projesinde bulundum. Gelecek sene de farklı bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Bir sanatçı olarak sosyal sorumluluk projelerinde bulunmak, sanatsal yönde kendimi daha da nitelikli hissettiriyor ve bu tarz projelerin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum."

Beyza Akıncı Kaplan'ın, akrilik, guaj, kanvas, ahşap üstü boyamalarla el yazmaları ve türevlerine yer verdiği sergisinde 11 eseri bulunuyor.

Karışık materyalleri bir araya getiren sergi, 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı
3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı Son dakika: Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:17:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]