Son Dakika Haberleri: Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi
Son Dakika Magazin Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi - Son Dakika Magazin

Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi

6 saat önce

Londra'da açtığı iki kişisel serginin ardından Türkiye'ye gelen sanatçının eserleri, 10. Boğaziçi Zirvesi kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi, System.String[]

Londra'da açtığı iki kişisel serginin ardından Türkiye'ye gelen sanatçının eserleri, 10. Boğaziçi Zirvesi kapsamında sanatseverlerle buluştu.


Klasik sanatların esintilerini ve motiflerini soyut resimlere yansıtan Kaplan, sanat hayatının klasik sanatlar eğitimiyle başladığını söyledi.


Kaplan, klasik sanatların farklı dallarında çok değerli hocalardan birebir eğitim aldığını belirterek, "Başlangıçtan beri hedefim olan klasik sanatların modern sanatlarla birleştirilmesi konusunda icraatlarda bulundum ve kendime has bir üslup geliştirdim. Bu üslupla yurt dışında beğeni ve takdir topladım ve kişisel sergilerimi uluslararası camiada icra etmeye başladım." dedi.


Eserlerinde genellikle soyut gözüken çalışmaların içinde klasik minyatür ezgileri bulundurduğunu aktaran Kaplan, "Sanatseverler uzaktan baktıklarında soyut eserler görseler de derin incelediklerinde çok farklı bir eserle karşılaşırlar. Bazı farkındalıklar yaratabilmek adına mesaj veren eserler üretmeyi seviyorum. Her sanatsever eserleri incelerken kendinden bir parça da katabiliyor." diye konuştu


Sanatçı, yurt dışında birçok proje hazırlığı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Geçtiğimiz sene bir sosyal sorumluluk projesinde bulundum. Gelecek sene de farklı bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Bir sanatçı olarak sosyal sorumluluk projelerinde bulunmak, sanatsal yönde kendimi daha da nitelikli hissettiriyor ve bu tarz projelerin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum."


Beyza Akıncı Kaplan'ın, akrilik, guaj, kanvas, ahşap üstü boyamalarla el yazmaları ve türevlerine yer verdiği sergisinde 11 eseri bulunuyor.


Karışık materyalleri bir araya getiren sergi, 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye, Londra, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:09 
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