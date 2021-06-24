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Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi - Son Dakika

Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi

24.06.2021 09:35
Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, System.String[]

ALMANYA'nın Köln şehrinde 4 yıl önce menenjitin bir türü olan Meningokok hastalığı nedeniyle böbrekleri iflas eden, iki kolu ve ayaklarını kaybeden Beyza Doğan (24), annesinden nakledilen böbrekle yaşama tutundu.

ALMANYA'nın Köln şehrinde 4 yıl önce menenjitin bir türü olan Meningokok hastalığı nedeniyle böbrekleri iflas eden, iki kolu ve ayaklarını kaybeden Beyza Doğan (24), annesinden nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Çift kol nakli olmak için Antalya'ya gelip muayene olan Doğan, bekleme sırasına kaydoldu.

Köln'de yaşayan diş teknisyeni Beyza Doğan, 4 yıl önce Meningokok hastalığına yakalandı. Devamında gelişen kan zehirlenmesi sonucu böbrekleri iflas eden Doğan, kollarını ve ayaklarını da kaybetti. Almanya'da annesi Mihriban Doğan'ın (54) iki yıl önce bağışladığı böbrekle yeniden hayata tutunan Beyza Doğan, çift kol nakli olmak için araştırma yaptı.

BEKLEME SIRASINA KAYDOLDUBeyza Doğan, aynı zamanda aile doktorları olan Antalya Kepez Belediyesi Tıp Merkezi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Levent Yılmaz'ın yönlendirmesiyle Antalya'ya gelerek, çift kol ve yüz nakilleriyle dünyaca tanınan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştü. Beyza Doğan, yapılan çeşitli testlerin ardından çift kol nakli olmak için kadavradan bağış bekleme sırasına dahil oldu.Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Levent Yılmaz, hastası Beyza Doğan'ı uzun süredir takip ettiğini ve periyodik kontrollerini üstlendiğini belirtti. Dr. Yılmaz, "Hasta Almanya'da daha önce talihsiz bir şekilde yakalandığı Meningokok hastalığı nedeniyle alt ve üst ekstremite kaybına uğramış. Hatta bu nedenle böbreklerini de kaybetti ve neticesinde Almanya'da canlı vericiden transplantasyon yaptırmak zorunda kaldı. Hastanın kontrolleri esnasında çoklu uzuv nakilleri için en uygun yerin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olduğunu düşündüm. Prof. Dr. Ömer Özkan hocamız ile görüştüm" dedi.'ESRA DOĞAN NAKİL İÇİN İSTEKLİ'Prof. Dr. Ömer Özkan ise Beyza Doğan'ın muayenelerini yaptıklarını belirterek, "Beyza geçirdiği bir hastalığa bağlı ekstremitelerini kaybediyor. Bu hastalığa bağlı olarak damarları tutuluyor ve doku kayıpları, maalesef ekstremite kayıpları görülüyor. Şükür ki hayatına devam etmiş. Ama kollarını ve bacaklarını kaybettiği için ekstremite nakilleri gerekiyor. Şu anda protezlerini kullanıyor. Hayatını devam ettiriyor ama belli sıkıntıları var. Ekstremite nakilleri için şu anda motive, istekli görünüyor. Endikasyonlar için de uygun bir hasta. Testleri yapıldı. Yapılan testlerde şu an için sıkıntı görülmüyor. Fakat kısa zamanda karara varılabilecek durum yok. Birkaç kez daha testleri yapılacak. Uygun görüldüğünde listeye alınacak. Uygun bağışçı bulunduğunda bu hasta için nakil yönünden bir engel görülmüyor şu an için" diye konuştu.   20 HASTA YÜZ NAKLİ İÇİN BEKLİYORProf. Dr. Ömer Özkan, 2010 yılında ilk çift kol naklini, 2012 yılında ise ilk tam yüz naklini gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Özkan, bu operasyonlardan sonra AÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde 20 hastanın yüz, 43 hastanın çift kol nakli için bağışçı beklediğini kaydetti. Yüz nakli için bekleyen hastalardan 5'inin psikolojik ve vücut değerleri açısından her an nakil olabilecek seviyede olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ömer Özkan, "5 yüz nakli, 3 çift kol nakli yapan tecrübeli bir ekimiz var. Türkiye, Fransa'dan sonra dünyada en fazla yüz nakli yapılan ikinci ülke. Her an yüz ve kol nakillerine girmek için hazırız" dedi.'GÜZEL HABERİ HEYECANLA BEKLİYORUM'

Beyza Doğan ise yaşadıklarını yavaş yavaş atlattığını söyledi. Pozitif olmaya çaba gösterdiğini aktaran Doğan, "İlk günden beri çift kol naklini araştırdım. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve doktorlarının bu alanda en iyisi olduğunu anladım. Antalya'da çift kol nakli olmak, dünyaca ünlü merkezde nakil olmayı hayal ediyorum. Ömer Özkan hocam, çok deneyimli bu konuda. Çok mutlu oldum heyecanla bekliyorum güzel haberlerini. Tek hayalim bir an önce uygun bir donör bulunup ameliyat olmak" diye konuştu.


Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi
Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi
Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi
Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi
Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi
Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi
Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi

Akdeniz Üniversitesi, Almanya, Türkiye, İflas, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi - Son Dakika


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