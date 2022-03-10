Beyza Işık, Edirne'de düzenlenen yüzme müsabakalarında şampiyon oldu - Son Dakika

Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye şampiyonu Beyza Işık, Edirne'de düzenlenen okul sporları müsabakalarında da şampiyonluğu elde etti.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyonda, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Işık, bireysel 400 ve 200 metre serbest, 200 metre karışık ve 200 metre kelebek sitillerinde yüzdü.

Katıldığı yarışları şampiyon olarak tamamlayan Işık, altın madalya kazandı.

Işık, okul takımı olarak katıldığı 3 müsabakada da birinci gelerek iki gün süren organizasyonda 7 birincilik ile altın madalya ve birincilik kupasının sahibi oldu.