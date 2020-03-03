Beyza Mendeloviç'in "Your Symbol Your Spirit" sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyza Mendeloviç'in 'Your Symbol Your Spirit' sergisi açıldı - Son Dakika

Beyza Mendeloviç'in "Your Symbol Your Spirit" sergisi açıldı

6 saat önce

Ressam Beyza Mendeloviç'in eski medeniyetlerin ritüel sembollerine ışık tutan "Your Symbol Your Spirit" adlı ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Beyza Mendeloviç'in

Ressam Beyza Mendeloviç'in eski medeniyetlerin ritüel sembollerine ışık tutan "Your Symbol Your Spirit" adlı ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının tuval üzerine yağlı boya çalışmalarını bir araya getiren sergi, Archeo'da açıldı.

Çocukluğundan beri Mısır medeniyetinin gizemine ilgi duyan Mendeloviç, yaşadığı içsel dönüşümlerini resimlerine yansıtıyor.

Sergide eserlerde, Mısır ve Sümer figürleriyle, "Asur ve Babil'in en gözde tanrıçası" İştar, Şahmeran, Çift Başlı Kartal ve Wizard Enki gibi birçok sembol yer alıyor.

Toplam 19 eserin yer aldığı "Your Symbol Your Spirit" sergisi, 31 Mart'a kadar izlenebilecek.

Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı
MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı Rus gazeteci, Kremlin Sözcüsü Peskov'a açık açık sordu: Türk ve Rus orduları arasında çatışma riski var mı? İdlib şehidi Cuma Bağatur'un babası: Gerekirse beni de Suriye'ye götürsünler

Son Dakika Haberleri
15:44 Dünya Miras Listesi adayı 'St. Paul' için 200 bin turist hedefi
15:44 Beyza Mendeloviç'in "Your Symbol Your Spirit" sergisi açıldı
15:44 Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı saça ve cilde faydaları
15:43 İbrahim Büyükak: Geri dönüşler çok güzel
15:43 Nebahat Çehre: Gribe yakalandım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 15:52:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyza Mendeloviç'in "Your Symbol Your Spirit" sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]