Ressam Beyza Mendeloviç'in eski medeniyetlerin ritüel sembollerine ışık tutan "Your Symbol Your Spirit" adlı ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının tuval üzerine yağlı boya çalışmalarını bir araya getiren sergi, Archeo'da açıldı.

Çocukluğundan beri Mısır medeniyetinin gizemine ilgi duyan Mendeloviç, yaşadığı içsel dönüşümlerini resimlerine yansıtıyor.

Sergide eserlerde, Mısır ve Sümer figürleriyle, "Asur ve Babil'in en gözde tanrıçası" İştar, Şahmeran, Çift Başlı Kartal ve Wizard Enki gibi birçok sembol yer alıyor.

Toplam 19 eserin yer aldığı "Your Symbol Your Spirit" sergisi, 31 Mart'a kadar izlenebilecek.