GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE ÖLEN BEYZA NUR HEMŞİRE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

YALOVA'da özel bir hastanede görev yapan, nöbet çıkışı rahatsızlanınca muayene olmak için çalıştığı hastaneye geri dönen 22 yaşındaki Beyza Nur Babacan yaşamını yitirdi. Talihsiz hemşire bugün, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Beyza'nın, aort damarının yırtılması sonucu öldüğü belirlendi.

Bursa'nın Orhangazi liçesi'nde yaşayan, Tülay ve Yaşar Babacan çitinin iki kızından büyüğü olan Beyza Nur Babacan, iki yıl önce Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Beyza Nur Babacan aynı yıl Yalova'da özel bir hastanede göreve başladı. Beyza Nur, Orhangazi'de yaşayan ailesinin yanına gidip gelmesi zor olduğu için Yalova'da ev kiraladı. Çalıştığı hastanede önceki gece nöbete kalan Beyza Nur, dün sabah iş çıkışı dinlenmek için evine geldi. Göğsü ağrıyan Beyza Nur Babacan, görev yaptığı hastaneyi aradı. Öğlen saatlerinde yeniden hastaneye gelen ve doktor kontrolünden geçirilen genç hemşire, aniden fenalaşınca yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Daha önce hiç bir rahatsızlığı olmayan genç hemşirenin, aort damarının yırtılması sonucu öldüğü belirlendi.

SON YOLCLUĞUNUNA UĞURLANDI

Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Beyza Nur Babacan'ın cenazesi bugün Orhangazi ilçesindeki baba evinde hellalik alınıp, duaların edilmesinden sonra öğlen Hürreiyet Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazından sonra Beyza Nur Babacan, ilçe mezarlığında toprağa verilirken, gözyaşlarını tutamayan anne ve babası ile kardeşi Elcin, yakınları tarafından sakinleştirdi.